Ученые рассказали, что будет, если человечество обретет бессмертие 9 13.12.2022, 17:27

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Жизнь – это не только целостность организма, но и сознания.

Ученые выяснили, что произойдет с человечеством, если он внезапно обретет бессмертие, пишет Ferra.ru.

Человечество на протяжении всей своей истории ищет источник бессмертия. Однако мало кто задумывался над тем, что будет с нашим телом, если люди все-таки найдут источник вечной жизни?

Ученые полагают, что жизнь – это не только целостность организма, но и сознания. Если человечество станет бессмертным, то ему попросту надоест жизнь, а строение тела станет хрупким.

Мы устроены таким образом, что не сможем вечно проживать жизнь, потому что рано или поздно, наш разум устанет от этого. Бесконечный поиск истины и секрета жизни иссякнет и тогда люди попросту перестанут ценить все, что имеют в течение всей своей жизни.

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