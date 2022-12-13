«Ник и Майк»: Окно возможностей для белорусов скоро распахнется 1 13.12.2022, 17:31

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Любое изменение системы отрицательно сказывается на ее стабильности.

Telegram-канал «Ник и Майк комментирует назначение министром иностранных дел Беларуси Сергея Алейника.

— Знаток протокола, дворцовых интриг и бессменный посол хунты при Мальтийском ордене и Ватикане. Кавалер высших наград того самого ордена.

Именно Орден и Ватикан были и остаются той тайной дверью, которая ещё открывается без лишних глаз. Алейника там знают.

Мастер кулуарных переговоров шепотом, но аппаратным весом своего покойного босса новый министр похвастаться не может. Поле для витиеватых маневров крайне узкое.

Любое изменение системы отрицательно сказывается на ее стабильности и усиливает внутреннюю напряжённость. Да и возраст у винтиков уже не юношеский. Дыр будет становиться все больше. А назначения приходится проводить в режиме секретности и задним числом.

Отметим, что для Алейника стоп-фактором на стало даже то, что сыновья активно поддерживали протест в 2020 году. Однако без сомнений, это то причинное место, за которое будут держать новоназначенного министра.

Окно возможностей, обусловленное внешними факторами и внутренней разбалансировкой скоро распахнется на некоторое время.

Время объединения в действии наступает.

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