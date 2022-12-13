закрыть
13 декабря 2022, вторник, 18:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Во временно оккупированном Мелитополе прогремел взрыв

1
  • 13.12.2022, 17:35
  • 4,558
Во временно оккупированном Мелитополе прогремел взрыв
иллюстрационное фото

Оккупанты блокируют дороги.

В центре временно оккупированного Мелитополя во вторник, 13 декабря, прогремел громкий взрыв. В результате оккупанты перекрыли дороги, сообщил мэр города Иван Федоров в Telegram.

«Около 14:00 в самом центре города - в районе Шахматной школы раздалась громкая бавовна. Сразу же после этого россияне перекрыли дороги. Местные жители сообщили о звуках автоматных очередей и теле, накрытом черной пленкой. Ждем подробностей, кто оказался 200-ым», - написал Федоров.

Напомним, в субботу, 10 декабря, в оккупированном Мелитополе гремели мощные взрывы. Был нанесен удар по месту скопления оккупационной армии РФ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Ключевой момент
Ключевой момент Леонид Невзлин
Путин пригорюнился
Путин пригорюнился Альфред Кох
Хозяин больше не барин
Хозяин больше не барин Артем Черников
Нобелевская коробочка
Нобелевская коробочка Ирина Халип