Во временно оккупированном Мелитополе прогремел взрыв 1 13.12.2022, 17:35

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иллюстрационное фото

Оккупанты блокируют дороги.

В центре временно оккупированного Мелитополя во вторник, 13 декабря, прогремел громкий взрыв. В результате оккупанты перекрыли дороги, сообщил мэр города Иван Федоров в Telegram.

«Около 14:00 в самом центре города - в районе Шахматной школы раздалась громкая бавовна. Сразу же после этого россияне перекрыли дороги. Местные жители сообщили о звуках автоматных очередей и теле, накрытом черной пленкой. Ждем подробностей, кто оказался 200-ым», - написал Федоров.

Напомним, в субботу, 10 декабря, в оккупированном Мелитополе гремели мощные взрывы. Был нанесен удар по месту скопления оккупационной армии РФ.

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