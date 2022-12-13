Плановое молчание 2 Андрей Окунь

13.12.2022, 17:47

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Путин решил залечь на дно.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в декабре этого года не будет большой ежегодной пресс-конференции Владимира Путина. Причину, по которой прерывается многолетняя традиции, как обычно не называют. Не о чем Путину говорить с прессой, особенно многочисленной, и гарант решает залечь на дно.

В ситуации, когда практически каждый день происходит важное для страны и ее жителей событие, президенту сказать нечего. Уже отменили не только ежегодное послание, но и даже любимый формат Путина, прямую линию, где президент излучал уверенность и театрально успокаивал взволнованных россиян, раздавая нагоняй провинившимся чиновникам. Теперь вот народ лишили традиционной пресс-конференция.

Казалось бы, в России произошло столько переломных и даже трагических событий. Страна переживает экономический и политический кризис, а значит людям как никогда нужен лидер, способный успокоить и направить всех в нужное русло. Но Путин решает отмолчаться, откатиться под кремлевскую елку и там переждать бурю.

Мы наблюдаем ускоряющуюся деградацию российского президента как публичного политика. Он замыкается, садится под камеры только с заранее отобранными персонажами по типу подставных солдатских матерей. Он объезжает вылизанные воинские части с молодцами-богатырями, но в «ЛДНР» и в прифронтовую зону все никак не доедет.

Путин готов появляться на публике, когда есть уверенность в полном контроле ситуации, ее срежисированности. Рисковать и импровизировать он уже не способен. А так, да, мы знаем, что все идет по плану и Путин планово молчит.

Андрей Окунь, Telegram

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