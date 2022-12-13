В Браславе силовики устроили хапун
- 13.12.2022, 17:52
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Людей задерживали за репосты в местный телеграм-канал.
Провластные телеграм-каналы сообщают о «массовой отработке» среди жителей Браслава, которые якобы были подписаны на местный телеграм-канал канал «Браслав для жизни», признанный «экстремистским».
На данный момент известно минимум о троих задержанных.
Судя по видео, опубликованному силовиками, людей задерживали при помощи ОМОНа.
Трое мужчин, которых сняли в «покаянном» видео, заявили, что были подписаны на местный телеграм-канал «Браслав для жизни» и делали туда репосты из разных «экстремистских изданий».
Сам телеграм-канал в прошлом году тоже был признан экстремистским.
О возбуждении уголовных дел против задержанных информация отсутствует.