В Браславе силовики устроили хапун 13.12.2022, 17:52

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Людей задерживали за репосты в местный телеграм-канал.

Провластные телеграм-каналы сообщают о «массовой отработке» среди жителей Браслава, которые якобы были подписаны на местный телеграм-канал канал «Браслав для жизни», признанный «экстремистским».

На данный момент известно минимум о троих задержанных.

Судя по видео, опубликованному силовиками, людей задерживали при помощи ОМОНа.

Трое мужчин, которых сняли в «покаянном» видео, заявили, что были подписаны на местный телеграм-канал «Браслав для жизни» и делали туда репосты из разных «экстремистских изданий».

Сам телеграм-канал в прошлом году тоже был признан экстремистским.

О возбуждении уголовных дел против задержанных информация отсутствует.

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