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Два крупнейших газовых проекта России подвисли в воздухе

  • 13.12.2022, 18:02
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Два крупнейших газовых проекта России подвисли в воздухе

Сработали санкции.

Два крупнейших в России проекта по переработке газа — Амурский газохимический комплекс и газоперерабатывающий завод в Усть-Луге — оказались под угрозой из-за западных санкций, обращает внимание The Moscow Times.

Реализация проектов, один из которых подконтролен «Сибуру» миллиардера Леонида Михельсона, а другой разрабатывается «Газпромом», откладывается, сообщил ЦБ РФ в декабрьском обзоре «Региональная экономика».

Амурский ГХК, стоивший 11 млрд долларов, столкнулся с проблемами из-за переноса поставок импортного оборудования, объясняет Центробанк: стоивший 11 млрд долларов комплекс планировали запустить в 2024-2025 гг. с целью производить ежегодно 2,3 миллиона тонн полиэтилена им 400 тысяч тонн полипропилена.

Но в июне завод потерял крупнейшего подрядчика — немецкую Linde, которая предоставляла услуги по проектированию, закупкам и обслуживанию площадки. Компания объявила об уходе с российского рынка вскоре после начала войны и приостановила поставки клиентам. Тогда же проект де-факто лишился китайского инвестора: госкорпорация Sinopec хотя и не выходила из Амурского ГХК формально, получила от властей в Пекине рекомендацию прекратить инвестиции в российский нефтегаз и нефтехимию.

Газоперерабатывающий комплекс в Усть-Луге, рассчитанный на переработку 45 млрд кубометров газа в год, столкнулся с задержками из-за «выхода европейского подрядчика», пишет ЦБ, не уточняя, о какой компании идет речь.

Ввод в эксплуатацию первой очереди этого комплекса планировали на 2024 год, а второй — на 2025 год. Завод рассчитан на ежегодное производство 13 млн тонн СПГ, 3,6 млн тонн этана и 1,8 млн тонн сжиженного углеводородного газа.

На долю иностранных компаний и компаний с частичным участием иностранного капитала сейчас приходится 13% совокупных российских инвестиций, и их уход сулит экономике сильнейший инвестиционный спад, прогнозируют эксперты Центра макроэкономического анализа Альфа-банка.

За первое полугодие 2022 года Росстат отчитался о росте инвестиций на 7%, но это результат попыток закупить иностранное оборудование, которые, вероятно, станут недоступны. В 2023 году объем инвестиций в России может сократиться на 10%, ожидает Альфа-банк.

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