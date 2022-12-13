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Медсестра: Хватаюсь за любые подработки, иначе денег не хватает даже на еду и «коммуналку»

  • 13.12.2022, 18:03
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Медсестра: Хватаюсь за любые подработки, иначе денег не хватает даже на еду и «коммуналку»

Белоруска поделилась наболевшим.

«Зеркало» узнало у медсестры, сколько она на самом деле получает, хватает ли этих денег на жизнь и каким видит свое будущее.

Виктория продолжительное время работает медсестрой, последние годы она трудится в медпункте одного из центров республиканского значения — занимается спортсменами.

— Контролирую санитарное состояние спортсооружений, оказываю первую доврачебную помощь во время спортивно-массовых мероприятий, также кому-либо из наших посетителей, работников, если это необходимо. В сезон травм бывает очень много, — рассказала женщина.

Медсестра говорит, что работа у нее стрессовая. В первую очередь это происходит из-за давления руководства на сотрудников. Например, несколько лет назад работников под угрозой увольнения заставили вступить в профсоюз. Теперь из заработка удерживают профсоюзные взносы, а «толку от него никакой, матпомощь надо вымаливать и еще доказать, что ты в ней нуждаешься».

— На медиков вообще наплевать. В нашем медкабинете летом зашкаливающая жарища, температура доходила до 30−32 градусов. Рядом в помещениях установили кондиционеры, сказали, что там люди бывают, мол, там нужнее. А мы, значит, не люди?

Зарплата Виктории — от 750 до 950 рублей в месяц.

— Сумма зависит от наличия денег в фонде экономии. Денег категорически не хватает, потому что я снимаю квартиру. Хватаюсь за любые подработки — уборка квартир, посудомойка в кафе. Иначе денег не хватает даже на еду и оплату коммунальных услуг. Экономлю на всем, стараюсь покупать еду на акциях и скидках, а одежду — в секонд-хендах.

Отойдя от темы заработка и условий работы, Виктория поделилась наболевшим: их подразделение заказывает медикаменты для медпункта, при этом на закупку введен строгий лимит. Женщина говорит, что приходится «чуть ли не на коленях выпрашивать у главного бухгалтера разрешение на очередную закупку», в ответ медики выслушивают претензии и вопросы, почему так часто покупают препараты, много тратят денег. При этом специалист отметила, что последняя закупка на сумму 500−600 рублей была в мае этого года.

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