Украинский беспилотник Shark прошел модернизацию 13.12.2022, 18:18

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Что изменилось.

Украинский беспилотник Shark прошел модернизацию. Компания разработчик Ukrspecsystems показала обновленный дрон.

Теперь украинский беспилотник имеет размах крыльев 3,4 метра и более мощную батарею, позволяющую находиться в воздухе до 4 часов (ранее было более 2 часов).

- Это вдвое больше времени на разведку или корректировку и контроль поля боя. Именно такие обновленные ШАРКи поступят в ВСУ, - отметили в компании.

Что известно об украинском беспилотнике?

Дрон может быть задействован для проведения глубинной аэроразведки и корректировки, в том числе, западного дальнобойного вооружения - в частности, HIMARS.

Также аппарат имеет надежную зашифрованную связь и камеру с 30-кратным оптическим увеличением и дополнительным цифровым зумом.

Новый БПЛА может углубиться в тыл врага до 60 км и вести наблюдение на расстоянии до 5 км от БПЛА до объекта.

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