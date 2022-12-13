Ученые изобрели способ избежать запотевания очков 13.12.2022, 18:27

Инновационная технология состоит в создании специальной пленки.

Ученые из Швейцарской высшей школы в Цюрихе использовали нанотехнологии, чтобы остановить процесс конденсации жидкости на стекле, пишет «Новое время».

Инновационная технология состоит в создании специальной пленки, состоящей из двух слоев золота и слоя оксида титана между ними.

Тонкое (~ 10 нм) покрытие на стекле обеспечивает повышение его температуры до +8°С. Это помогает предотвратить начало процесса конденсации. Нагрев осуществляется как за счет золота, так и за счет титана, но последний вдобавок придает конструкции дополнительную прочность.

«Эффект фотоиндуцированного нагрева обеспечивает устойчивое и превосходное предотвращение запотевания по сравнению с образцами без покрытия, а также впечатляющие общие характеристики в помещении и на улице, даже в облачных условиях, — пишут авторы. — Чрезвычайная тонкость покрытия, которое может быть получено с помощью стандартных, легко масштабируемых производственных процессов, позволяет интегрировать его под другие покрытия, делая его долговечным даже на очень податливых подложках».

Авторы технологии обещают, что пленка не будет нагреваться летом. Также они посчитали, что нанесение этой пленки не повлияет на стоимость изделия. Несмотря на то, что золото — дорогостоящий металл, для покрытия его нужно совсем мало. Фактически, нанопленка будет иметь толщину, в 12 раз меньшую, чем толщина сусального золота.

В будущем планируется наносить инновационное покрытие на стекла очков, а также на зеркала и стекла автомобилей. Также создатели планируют провести испытания с другими металлами.