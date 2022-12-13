Эстония прекращает железнодорожные перевозки белорусских грузов 13.12.2022, 18:29

Госкомпанию призвали оценить этичность коммерческих отношений с Беларусью и РФ.

Министерство экономики и коммуникаций Эстонии запретило с 1 января 2023 года железнодорожной компании Operail, принадлежащей государству, перевозить российские и белорусские товары.

Соответствующий приказ подписала министр экономики и инфраструктуры Рийна Сиккут, сообщает ERR.

Руководству компании поручили «оценить этичность коммерческих отношений» с Беларусью и Россией и постепенно от них отказаться.

Министерство экономики и инфраструктуры выразило ожидание, что Operail «продолжит подавать пример эстонским предприятиям в плане надлежащего управления, социальной ответственности и высокой деловой культуры».

Напомним, ранее министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что самой мощной санкцией против России будет падение режима Лукашенко.

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