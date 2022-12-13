Эстония прекращает железнодорожные перевозки белорусских грузов
- 13.12.2022, 18:29
Госкомпанию призвали оценить этичность коммерческих отношений с Беларусью и РФ.
Министерство экономики и коммуникаций Эстонии запретило с 1 января 2023 года железнодорожной компании Operail, принадлежащей государству, перевозить российские и белорусские товары.
Соответствующий приказ подписала министр экономики и инфраструктуры Рийна Сиккут, сообщает ERR.
Руководству компании поручили «оценить этичность коммерческих отношений» с Беларусью и Россией и постепенно от них отказаться.
Министерство экономики и инфраструктуры выразило ожидание, что Operail «продолжит подавать пример эстонским предприятиям в плане надлежащего управления, социальной ответственности и высокой деловой культуры».
Напомним, ранее министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что самой мощной санкцией против России будет падение режима Лукашенко.