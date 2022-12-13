Командование ВСУ обсудило с Польшей ситуацию на границе с Беларусью 3 13.12.2022, 18:34

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Главной темой стала внезапная «проверка войск», объявленная Лукашенко.

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев провел телефонный разговор с генерал-лейтенатом ВС Польши Томашем Пиотровски на фоне внезапной проверки боеготовности войск в Беларуси.

Как сообщила пресс-служба Минобороны Украины в Telegram, военные обсудили ситуацию с безопасностью на границе с Беларусью.

Пиотровски выразил обеспокоенность из-за заявлений военного руководства Беларуси о ротации войск, проведения инженерного оборудования позиций, организации охраны и обороны.

Наев проинформировал польского коллегу о возможных сценариях развития событий в ближайшей перспективе. Он также рассказал о задачах украинских военнослужащих, стоящих на защите границы. Украинский командующий отдельно подчеркнул важность обмена данными и координацию совместных действий. А Пиотровски заявил, что Польша продолжит всесторонне поддерживать и помогать Украине.

По словам Наева, ситуация на границе с Беларусью сейчас стабильная и контролируемая. Украинские защитники продолжают выполнять меры по усилению безопасности для быстрого реагирования в случае вооруженной агрессии.

Напомним, сегодня Александр Лукашенко поручил провести «внезапную проверку» боевой готовности Вооруженных Сил Беларуси.

После объявления внезапной проверки боеготовности первые подразделения ВС РБ выдвинулись в сторону границы с Украиной.

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