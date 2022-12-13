В Минске строители не получили часть денег за работу по возведению ТЦ 1 13.12.2022, 18:49

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Они пошли в суд.

Недавно белорусы, работающие заграницей, рассказывали о плохом отношении к ним нанимателей и задержках зарплаты. Такие случаи происходят на родине. В этом году строители, которые работали на одну из столичных фирм, столкнулись с невыплатой зарплат, не добившись денег, они в итоге подали иск в суд. Об этой истории написал блог «Люди».

В прошлом году ООО «ГлавИндустрияСтрой» приступила к внутренним работам на возведенным ими объекте — ТРЦ Green Time. Помимо рабочих, которые были оформлены в компании по трудовым договорам (их копии есть в редакции), наняли сотрудников по договорам подряда.

— Каждый рабочий устно договаривался с нанимателем на определенную зарплату — у всех она разная. При этом в договоре стояла сумма от балды — лишь бы было какое-то число, — рассказали бывшие сотрудники фирмы.

Несколько месяцев строители работали на объекте, получали обещанные им деньги — маленькая часть приходила на карту, большую сумму им выдавали наличными. Ситуация поменялась весной нынешнего года: в апреле люди не получили деньги, причитающиеся им за март. Причем невыплаты коснулись как подрядчиков, так и постоянных работников.

— Нам все обещали, мол, выдадим, не бойтесь. Мы отработали апрель, половину марта — денег нет. Поэтому 23 мая мы решили устроить забастовку: все пришли на работу, надели сменку, уселись на своих рабочих местах и заявили прорабу, что работать мы не будем.

В обед на объект приехал тогдашний директор Илья Шилков. По словам рабочих, руководитель был недоволен действиями рабочих, заработок им выплатили в тот же день (наличные и безнал), но тогда же сотрудничество с ними прекратили.

— Зарплату за апрель нам пришлось ждать долго — ее выплатили только летом, но до этого мы бомбили звонками фирму, ездили туда. А вот за отработанную часть мая денег мы не увидели. Нас только завтраками кормили в ответ на вопрос, когда с нами рассчитаются. За это время на фирме сменился директор — им стал бывший главный инженер общества Павел Татарицкий, он в курсе событий.

Бывшие работники фирмы ждали выплат до сентября этого года, а потом отправились с иском в суд Минского района — по месту регистрации ООО «ГлавИндустрияСтрой». Первыми рассматривались дела пятерых рабочих — четверо были оформлены на предприятии по трудовому контракту, еще один — по договору подряда, срок которого истек еще в январе.

— Заключили мировое соглашение — фирма выплатила каждому по 500 рублей. Да, это гораздо меньшие деньги, чем должны были сотрудникам, но решили, что пусть будет хоть такая сумма, чем вообще ничего.

Еще один иск (он от двух человек) сейчас рассматривается в том же суде, решение по нему еще не принято. Очередной заседание назначено на 20 декабря, следует из информации на сайте Верховного суда. Известно, что адвокат, нанятый строительной компанией, предлагал истцам выдать по 500 рублей и заключить мировое соглашение, но на такие условия они не согласились.

— Конечно же, эти 500 рублей — это плевок в лицо сотрудникам. Фирма могла бы полностью рассчитаться с людьми, тем более это большое предприятие, с деньгами, у них много объектов: они закончили строительство многих магазинов, а сейчас работают в Дзержинске — строят большой торговый центр.

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