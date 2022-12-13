Сенат Италии поддержал продолжение передачи оружия Украине в 2023 году 13.12.2022, 19:18

Резолюцию приняли подавляющим большинством голосов.

Сенат Италии (верхняя палата парламента) утвердил резолюцию, которой предлагается продолжить поставки оружия Украине до конца 2023 года.

Об этом сообщает La Reppublica.

Резолюцию приняли подавляющим большинством голосов — ее поддержали 143 сенатора, «против» проголосовали 29 и еще один воздержался.

Также члены верхней палаты парламента Италии приняли еще две резолюции оппозиционных партий, которыми предлагается продолжить военную помощь Украине. При этом резолюцию о прекращении передачи оружия украинским военным, которую внесли левые и «зеленые», сенаторы не поддержали.

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