Беларусь отстранили от Международного союза железных дорог 3 13.12.2022, 19:23

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Отстранена и РФ.

Российские и белорусские железные дороги больше не смогут участвовать в работе Международного союза железных дорог (МСЖД).

Об этом сообщает Telegram-канал «Укрзализныци».

Как отмечает «Укрзализныця», генеральная ассамблея МСЖД отстранила железнодорожные компании России и Беларуси от участия в любых собственных мероприятиях и мероприятиях Региональной европейской ассамблеи и приостановила их членство.

«Этого удалось достичь: МСЖД, членами которого являются более 200 мировых железнодорожных предприятий, был первой международной организацией, которая решением главы МСЖД и генерального директора еще 4 марта 2022 года, по обращению «Укрзализныци», приостановила членство железнодорожных компаний России и Беларуси», - говорится в сообщении УЗ.

Однако, по словам украинских железнодорожников, предыдущее решение руководителей международного союза должно быть ратифицировано Генеральной ассамблеей. Несмотря на то, что Россия является важным финансовым спонсором организации, и не учитывая значительное давление со стороны представителей Китая, Индии, Монголии, Ирана, Армении и Казахстана, решение по окончательному отстранению России и Беларуси было принято на этой неделе. При этом «за» проголосовали 72% участников МСЖД.

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