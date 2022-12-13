До -9°С будет в Беларуси 14 декабря 1 13.12.2022, 19:30

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Пройдет небольшой снег.

Небольшой снег и до минус 9 градусов будет в Беларуси 14 декабря, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет облачная с прояснениями погода. Местами ожидается небольшой снег, слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от минус 3 до минус 9 градусов. Ночью при прояснениях воздух охладится до минус 10-12 градусов.

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