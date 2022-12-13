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В Конгрессе США создана международная коалиция по усилению санкций

  • 13.12.2022, 19:41
В Конгрессе США создана международная коалиция по усилению санкций

Коалиция уже подала обращение о внесении в санкционные списки ряда россиян.

В Конгрессе США стартуют работы новой международной европейско-американской коалиции, которая будет работать над усилением санкций против ближайшего окружения путина и любителей «русского мира». Об этом сообщил народный депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко, ставший сопредседателем коалиции на онлайн-брифинге 13 декабря, который транслировал YouTube-канал Хельсинкской комиссии Конгресса США.

В работе инициативы помогает старший советник Хельсинкской комиссии Конгресса США Пол Массаро. В коалицию также вошли конгрессмен, сопредседатель Хельсинкской комиссии Конгресса США Стив Коэн, конгрессмен, член Хельсинкской комиссии Джо Уилсон, член парламента Великобритании Роберт Сили, глава эстонской делегации в ПАСЕ Эрик Прос, член Евро польской делегации в Совете Европы Аркадиуш Мулярчик.

«Вместе с нашими партнерами работаем над тем, чтобы санкции против России только усиливались. Сейчас важнейшей задачей является обеспечение синхронизации санкций ЕС, США и Великобритании. Пока Россия тратит деньги на войну – в Украине гибнут мирные жители, обстреливают жилые дома. Именно поэтому санкционная удавка на шее империи зла должна только затягиваться», – рассказал Гончаренко.

Коалиция уже подала обращение о внесении в санкционные списки Ксении Собчак, Филиппа Киркорова, Игоря Крутого, самых богатых людей России Владимира Потанина, Владимира Лисина и других.

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