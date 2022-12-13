Госсекретарь Совбеза Беларуси рассказал подробности объявленной проверки боеготовности вооруженных сил 4 13.12.2022, 19:47

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Александр Вольфович

Вольфович заявил, что проверка была объявлена неожиданно для военного командования.

Госсекретарь Совета безопасности Республики Беларусь Александр Вольфович заявил, что проверка боевой готовности пройдет «исходя из анализа опыта проведения специальной военной операции в Украине». О ее результата будет доложено лично Лукашенко.

— В первую очередь будут подвергнуты проверке воинские части, входящие в комплект немедленного реагирования. То есть, те части, которые в первую очередь будут решать задачи, в случае обострения обстановки, как на границах Республики Беларусь, так и внутри страны, — заявил Вольфович.

По его словам, во время проверки эти части проведут марш-броски на большие расстояния по незнакомой местности, отработают взятие под охрану стратегических объектов, а также будут выполнять «огневые и тактические задачи».

— Задачи будут поставлены исходя из анализа опыта проведения специальной военной операции в Украине, — подчеркнул Вольфович.

Госсекретарь заверил, что проверка была объявлена неожиданно для военного командования, об ее итогах будет доложено Лукашенко.

Напомним, в Минобороны ранее рассказали (и показали), что первыми к выполнению задач внезапной проверки боевой готовности приступили военнослужащие 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.

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