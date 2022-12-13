ВСУ уничтожили «верхушку» 58 армии РФ и много техники в Запорожской области 1 13.12.2022, 20:04

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Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Украинские военные на временно оккупированной части Запорожской области уничтожили руководящий состав 58 армии России.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

«Подтверждено поражение противника Силами обороны Украины за предыдущие дни в Запорожской области. Кроме уничтожения руководящего состава 58 армии в городе Мелитополь, в районах населенных пунктов Энергодар, Токмак и Гуляйполе уничтожены три артиллерийские установки, до 10 единиц военной техники разного типа и ранены около 150 военнослужащих противника», - говорится в сводке Генштаба.

Также сообщается, что в результате точного удара по пункту дислокации оккупационных войск 11 декабря в районе населенного пункта Кадиевка Луганской области ликвидировано до 60 военнослужащих убитыми и до 100 – ранеными.

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