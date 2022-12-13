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Озвучены цены на новогодние елки в Беларуси

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  • 13.12.2022, 20:18
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Озвучены цены на новогодние елки в Беларуси

В Минске и регионах с 17 декабря заработают елочные базары.

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли озвучили цены на новогодние елки в Беларуси. Об этом рассказала в интервью БелТА начальник управления торговли и общественного питания МАРТ Наталья Мельникова.

Она напомнила, что в Минске и регионах с 17 декабря начнутся праздничные мероприятия, а также заработают 1110 елочных базаров. Говоря о стоимости елок, Мельникова отметила, что она будет зависеть от регионов.

- От 9 до 14 рублей за дерево высотой до 1 метра.

А вот елки высотой в 5 метров будут стоить до 50 рублей.

Представитель МАРТ также озвучила цены на новогодние деревья в кадках: за 0,5 метра – от 10 до 14 рублей, за 1 метр – от 15 до 22 рублей.

- А елочный букет будет стоить до 6 рублей, - сказала она.

По словам Мельниковой, потребителям также будет предложено более 100 наименований искусственных елок и сосен. Она обратила внимание на то, что из них более 40 видов – белорусского производства. Стоимость будет варьироваться от 6 до 1370 рублей.

В то же время цены на настольные искусственные новогодние елки составят от 6 до 32 рублей. Что касается стоимости елок до 1 метра, то она составляет до 104 рублей, до 2 метров – 780 рублей, а до 3 метров – 1300 рублей.

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