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В России начали активно глушить GPS

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  • 13.12.2022, 20:28
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В России начали активно глушить GPS

Глушение зафиксировано в приграничных регионах и вокруг крупных городов.

Российские власти резко активизировали глушение GPS-навигации в приграничных регионах и вокруг крупных городов после серии атак украинских беспилотников, которые в начале ноября ударили по аэродромам стратчегической авиации под Саратовом и Рязанью.

По состоянию на 11 декабря, высокий уровень вмешательства в работу GPS, блокирующий более 10% связи со спутниками, зафиксирован в Волгоградской, Саратовской, Пензенской, Ульяновской, Брянской и Орловской областях, а также вокруг Москвы вплоть до Твери, следует из данных gpsjam.org.

В зоне GPS-глушения также находится почти вся Калининградская область, часть Ленинградской области, а также отдельные районы Мурманской области близ границы с Финляндией и Норвегией.

Зона глушения спутниковой навигации, которая может быть следствием работы систем радиоэлектронной борьбы, резко увеличилась за последнюю неделю, указывает эксперт по военной разведке эстонской SensusQ Эрик Каннеке.

Так, 7 декабря активно глушили GPS лишь рядом с Москвой в юго-западных регионах близ границы с Беларусью. Теперь же внедрение больше 10% фиксируется на западных границах, а также в центральных субъектах.

Украинские беспилотники нанесли удары по военным аэропортам Энгельс-2 (Саратовская область) и Дягилево (Рязанская область) 6 декабря, находящихся на расстоянии более 600 км от границы. Именно с них готовился очередной, восьмой по счету массированный ракетный обстрел энергетической инфраструктуры Украины.

После атаки с аэродромов пропала часть бомбардировщиков Ту-95 и Ту-22М, показали спутниковые снимки, которые опубликовал журналист «Радио Свобода» Марк Крутов. Как подсчитал проект «Схемы», на аэродроме в Энгельсе было на шесть стратегических бомбардировщиков меньше, чем до удара с беспилотника.

Высокопоставленный военный советник украинского правительства сказал Financial Times на условиях анонимности, что атаки могут повториться.

«У нас нет ограничений по расстоянию, и вскоре мы сможем достигать всех целей внутри России, в том числе в Сибири. Скоро в России не будет безопасных зон», - заявил он.

США дали «зеленый свет» Киеву на удары по российской территории, которые прежде считали слишком рискованными с точки зрения эскалации конфликта, сообщил The Times источник в Пентагоне. По его словам, позиция изменилась из-за жестоких действий Кремля, который обрушил на Украину град из ракет, уничтожая энергетическую инфраструктуру.

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