«Машинист сказал: погода против нас» 13.12.2022, 20:38

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Снег умудрился испортить даже скоростное путешествие бизнес-классом.

Выходные были сложными. Снег, снова снег, еще больше снега, а когда, казалось, метель стихла, начался ледяной дождь. В общем, любители настоящей зимы должны быть довольны, все остальные задумчиво водят скребком по заледеневшим и примерзшим к стоянке автомобилям. Но погода усложнила жизнь не только автомобилистам. Могли ли вы себе представить, как снегопад может повлиять на изначально комфортное путешествие из Витебска в Минск поездом бизнес-класса?

«Было похоже на фильм»

Белорусска рассказала корреспонденту Onlíner о том, что 11 декабря в 15:53 отправилась в столицу скоростным поездом межрегиональных линий бизнес-класса №713 Витебск — Минск. Прибытие по расписанию ожидалось в 19:13, время в пути — 3 часа 24 минуты.

— Тогда мы (около 300 пассажиров) еще не знали, что нас ждет. Ехали и радовались в новом, удобном, теплом поезде со всеми благами цивилизации (Wi-Fi, розетки у каждого сиденья, чай, кофе, напитки, в каждом вагоне туалеты). Но, как говорится, счастье было недолгим. Вообще, все произошедшее этим вечером было похоже на фильм, — говорит девушка.

Первая остановка была в Орше.

— Обычно этот поезд вообще идет почти без остановок, просто быстро забирает или высаживает пассажиров в некоторых пунктах, но на это уходит минуты 2—3. А тут в Орше стояли минут 20, что уже насторожило, — отметила собеседница.

Ладно, уехали из Орши, добрались до Толочина.

— Там постояли около получаса, после чего нам объявили, что по техническим причинам поезд дальше следовать не может, и пообещали, что нас сейчас пересадят в другой. Мы вышли на пересадку, лил ледяной дождь, а мы стояли под ним, ожидая, что вот-вот нас заберут. Было около 19 часов, когда нам сообщили, что ориентировочно поезд за нами прибудет к 19:30. Все стали тесниться в здании местного малюсенького вокзала. Часть людей оставались на улице под дождем. Стали паниковать те, кого в Минске ждала пересадка на другие маршруты. Например, нескольких человек в 21:00 ждал автобус в Прагу — не дождался, — продолжила наша читательница.

По ее словам, дизель пришел в 19:58.

— Мы погрузились, поехали. Сразу в вагонах было очень холодно, особенно в мокрой одежде. Так доехали до Борисова, затем отъехали еще километров на 10—15 и снова встали. Казалось, это какая-то шутка, — рассказывает она.

Не шутка. К пассажирам вышел машинист, который сообщил, что ехать снова нельзя, так как впереди сломался поезд. Была задумка вернуться в Борисов, но и это оказалось невозможно сделать: выяснилось, что сзади уже подпирает товарняк.

— Мы были в «коробочке». Оставалось просто ждать. Тем временем у всех стали разряжаться телефоны, ведь все рассчитывали на розетки в «Штадлере». Пришлось просить друг у друга «портативки» или присоединяться к ноутбуку. Многим нужно было в туалет, а их всего два на весь состав, поэтому очереди там были до получаса. Кто-то уже был готов уехать как угодно, на чем угодно, за любые деньги, но такой возможности все равно не было: мы стояли в лесу вдали от автомобильных дорог, — описала ситуацию девушка.

В 22:55 им объявили, что из Жодино мчится тягач, который утащит сломавшийся поезд, и путь будет открыт.

— Шел восьмой час пути, мы тянулись до Жодино. Машинист объявил: «Будем ехать, но ничего не обещаю: погода против нас». В итоге в 00:30 мы вышли в Минске из старого доброго дизеля с табличкой «Орша» под оповещение, что прибыл поезд бизнес-класса Витебск — Минск. Дружно посмеялись и разошлись, — говорит наша читательница.

Требовать компенсации за такую поездку она не спешит.

— Нас предупредили, что максимум могут вернуть 3% за час простоя. А это копейки, учитывая то, чего мы натерпелись, — считает девушка. — Больше всего раздражало, что никто своевременно не давал никакой информации в Толочине при первой поломке. Вообще непонятно, зачем было нас выгонять из «Штадлера», ведь мы могли спокойно дожидаться там вместо того, чтобы мерзнуть и мокнуть на станции Толочина. А вот машинисту дизеля — спасибо, что всех обо всем оповещал и что все-таки нас довез.

Официальная информация

На сайте Белорусской железной дороги опубликована информация, касающаяся ситуации, которая сложилась на маршрутах 11 и 12 декабря.

«В сутки 11—12 декабря 2022 года на территории Республики Беларусь из-за неблагоприятных погодных условий метеорологами был объявлен оранжевый уровень опасности. Метель, мокрый снег, ледяной дождь и порывистый ветер привели к обледенению проводов (более 2 см) и падению деревьев на объекты железнодорожной инфраструктуры, что стало причиной отключения линий электроснабжения на отдельных участках Белорусской железной дороги. Всего зафиксировано более 1200 падений деревьев. Общая протяженность участков, на которых были отмечены сбои в электроснабжении и работе средств сигнализации и связи, составила около 140 км. Также наблюдалось обледенение токоприемников электроподвижного состава.

Пострадавших и повреждений подвижного состава не зафиксировано.

Вместе с тем в этот период более 50 пассажирских поездов следовали с отклонением от установленного графика движения. Задержка составила от 15 минут до 5 часов. Также были зафиксированы задержки в движении грузовых поездов на электротяге.

Белорусская железная дорога принимала максимально возможные меры по сокращению задержек поездов и вводу их в график движения. При необходимости для организации проследования проблемных участков электроподвижным составом были задействованы тепловозы и другой подвижной состав для доставки пассажиров в конечные пункты их следования.

К аварийно-восстановительным работам были привлечены более 600 работников белорусской магистрали, задействовано 20 единиц специальной техники, 5 снегоуборочных машин.

Работы по ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий на Белорусской железной дороге продолжаются.

Кроме того, организована очистка пассажирских платформ и прилегающей территории железнодорожных вокзалов от снега, посыпка их песчано-соляной смесью.

Белорусская железная дорога приносит извинения пассажирам за причиненные неудобства и просит с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.

В соответствии с Правилами перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом общего пользования по вопросам возврата и компенсации стоимости проезда в связи с опозданием поездов необходимо обращаться в билетные кассы БЖД», — говорится в сообщении.

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