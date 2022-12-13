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Белорусский психолог рассказал, как справиться с завистью

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  • 13.12.2022, 21:02
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Белорусский психолог рассказал, как справиться с завистью

Следует разделять белую и черную зависть.

Белорусский психолог Павел Зыгмантович в эфире ОНТ рассказал, как справиться с черной завистью.

В эфире сказали, что на электронный адрес телеканал пришло письмо от Ангелины, которая призналась в том, что часто завидует людям. По словам девушки, это чувство неприятно ей самой, но сделать с этим она ничего не может.

Психолог обращает внимание на то, что важно разграничивать белую и черную зависть.

- Черная зависть – это несправедливость. То есть, несправедливо, что у них вот так. Им не за что вот это дано.

Что касается белой зависти, то она заключается в восхищении кем-либо.

Зыгмантович сказал, что ему неизвестно, какая именно зависть у написавшей письмо девушки.

- Если у вас белая зависть, ну восхищайтесь!

По словам психолога, если речь идет о черной зависти, которая связана с несправедливостью, то необходимо подумать о том, что вы знаете о человеке, которому завидуете, и насколько хорошо знакомы с его ситуацией.

- Скорее всего окажется, что вы видите какой-то такой фасад, но вы не знаете, что происходит внутри.

Он добавил, что, если у человека хорошая работа, то вы не знаете, как трудно было ему получить образование, квалификацию, работать, взбираться по этой карьерной лестнице и так далее.

Психолог заключил:

- Надо понимать, что лежит за вашей завистью и работать с этим, соответственно.

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