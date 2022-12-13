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Вечерняя сводка Генштаба ВСУ

  • 13.12.2022, 20:54
Вечерняя сводка Генштаба ВСУ

Что сегодня происходило на фронте.

Российские войска 13 декабря обстреливали позиции Вооруженных сил Украины и населенные пункты вдоль всей линии фронта. В то же время, не было попыток штурмов и наступлений со стороны оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Что сегодня происходило на фронте:

на Волынском и Полесском направлениях ситуация существенно не изменилась, признаков формирования наступательных группировок противника нет;

на Северском и Слобожанском направлениях были обстрелы в районе Середины-Буды и Рясного Сумской области, а также Стрелечей, Старицы, Амбарного, Ольховатки, Двуречной и Красного в Харьковской области;

на Купянском направлении россияне из танков и всего спектра артиллерии обстреливали районы населенных пунктов Купянск, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Берестово Харьковской области и Стельмаховка и Мясожаровка Луганской области;

на Лиманском направлении оккупанты били из танков и артиллерии по районам населенных пунктов: Грековка, Площанка и Невское Луганской области, а также Терны, Ямполевка Донецкой области;

на Бахмутском направлении враг обстреливал позиции Сил обороны из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов: Верхнекаменское, Спорное, Белогоровка, Веселое, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Часов Яр, Дружба, Железное Донецкой области;

на Авдеевском направлении под обстрелы из танков и артиллерии разных типов попали районы почти двадцати населенных пунктов, в частности Авдеевка, Невельское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области;

на Новопавловском направлении оккупанты из минометов, ствольной и реактивной артиллерии обстреливали районы вблизи населенных пунктов Времовка, Угледар, Нескучное и Пречистовка Донецкой области;

на Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты обстреливали позиции ВСУ и гражданскую инфраструктуру населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. Под огонь танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии попали районы более 25 населенных пунктов, в том числе Херсон.

По информации Генштаба ВСУ, из-за потерь оккупанты пытаются доукомплектовать свои подразделения на Донбассе путем усиления мобилизации на оккупированных территориях.

«На территории Донецкой области активизировались меры принудительной мобилизации. В городе Горловка призову подлежат лица мужского пола, в том числе и с отметкой «бронь» в военных билетах», - рассказали в Генштабе.

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