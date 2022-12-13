Данилов про угрозу из Беларуси: Если кто-то к нам сунется, я ему не завидую

Данилов про угрозу из Беларуси: Если кто-то к нам сунется, я ему не завидую2
- 13.12.2022, 21:16
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Украина готова к любому развитию событий.
Украина в курсе совместных учений РФ и Беларуси у северных границ Украины, для ВСУ они не стали неожиданностью.
Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в эфире национального телемарафона.
«Действительно, сегодня там были учения. Мы знали, что они там будут происходить. Для нас это не было неожиданностью. Мы готовы к любому развитию событий, если РФ совместно с Беларусью будут совершать те или иные акты агрессии», - отметил Данилов.
По его словам, Украина готовится к любому сценарию развития дальнейшей ситуации, и эта подготовка началась давно.
«Если кто-то сунется на нашу территорию, то я ему не завидую», - подытожил секретарь СНБО Украины.