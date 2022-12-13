закрыть
13 декабря 2022, вторник, 21:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Байрактары» смогут производить в Украине

3
  • 13.12.2022, 21:32
  • 1,312
«Байрактары» смогут производить в Украине

Рада ратифицировала соглашение с Турцией.

Верховная рада Украины ратифицировала соглашение с Турцией, благодаря которому появилась возможность наладить производство беспилотников «Байрактар» в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение народного депутата Алексея Гончаренко в Telegram.

Сегодня, 13 декабря, Верховная рада ратифицировала соглашение между Украиной и Турцией, которое было подписано президентами обеих стран 3 февраля, еще до полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

«Речь идет о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях», - отметил Гончаренко.

Однако, по словам народного депутата, основным достижением соглашения является возможность налаживания производства «Байрактаров» в Украине.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Ключевой момент
Ключевой момент Леонид Невзлин
Путин пригорюнился
Путин пригорюнился Альфред Кох
Хозяин больше не барин
Хозяин больше не барин Артем Черников
Нобелевская коробочка
Нобелевская коробочка Ирина Халип