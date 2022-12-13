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Белорусский актер Гостюхин разорвал отношения с близкими родственницами

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  • 13.12.2022, 21:51
  • 1,824
Белорусский актер Гостюхин разорвал отношения с близкими родственницами
Владимир Гостюхин

Он за Россию и Путина, а они против.

76-летний актер Владимир Гостюхин, который живет в Беларуси, но всегда поддерживает Россию, в том числе и в случае войны в Украине, рассказал, что его в этом не поддержали даже собственные дочь и сестра, ради чего он разорвал с ними связи. Свою поучительную историю актер рассказал пропагандисту Борису Корчевникову в программе «Судьба человека» на канале «Россия 1», передает «Наша Нiва».

По словам Гостюхина, он пытался связаться со своей сестрой, которая живет в Харькове, после вторжения России в Украину, и ему очень не понравилась ее реакция на его пророссийское письмо.

«Я потерял сестру… Ну как потерял? Она не совсем здорова, возраст уже. Вся эта украинская пропаганда заморочила ей голову, с ней невозможно разговаривать!

Сестра жила в Харькове, у нас достаточно там родственников. Когда началась спецоперация, я отправил ей письмо, и что началось… Пошла антирусская речь… у меня была истерика. Это у многих сейчас», — заявил он.

Но это было бы еще полбеды. Кроме сестры, Гостюхин сейчас не разговаривает и со своей внебрачной дочерью Александрой, которая живет в США.

«Там сошли с ума. Дочь отошла от России. Она приняла американскую сторону», — заявил актер.

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