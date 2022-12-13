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Госдума РФ решила запретить иностранные слова в русском языке

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  • 13.12.2022, 22:05
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Госдума РФ решила запретить иностранные слова в русском языке

Нельзя будет использовать иностранные слова на государственном уровне.

Государственная Дума РФ в первом чтении одобрила законопроект, запрещающий использование иностранных слов на государственном уровне. Сообщение об этом появилось на сайте Госдумы во вторник, 13 декабря. Исключение составят слова, не имеющие в языке общеупотребительных аналогов и содержащиеся в нормативных словарях.

«Проект федерального закона вводит такие понятия, как нормативные словари, нормативные грамматики и нормативные справочники, фиксирующие нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации», - уточняется в документе. Требования к составлению таких словарей и их утверждение будет определяться правительством РФ.

Новые нормы должны будут применяться в деятельности госорганов, судах, СМИ, кино, рекламе и других сферах, которые прописаны в статье 3 закона «О государственном языке Российской Федерации».

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