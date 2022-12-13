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В Беларуси частично заблокирована краудфандинговая платформа Patreon

  • 13.12.2022, 22:28
В Беларуси частично заблокирована краудфандинговая платформа Patreon

Доступ к ресурсу ограничен по решению Мининформа.

В Беларуси подверглась частичной блокировке краудфандинговая платформа Patreon. Как сообщают некоторые пользователи в Беларуси, при открытии сайта появляется уведомление, что доступ к ресурсу ограничен по решению Мининформа. У некоторых провайдеров сайт по-прежнему открывается.

Тем не менее, судя по всему, блокировка не является полной: сайт по-прежнему открывается у некоторых провайдеров в Беларуси.

Проблема с доступом к Patreon возникала в стране и раньше — в августе 2020 года не могли зайти на платформу без VPN пользователи А1, а вот клиентам «Белтелеком» и МТС это по-прежнему было доступно, писал devby.io.

Ресурсы Patreon ранее были заблокированы в РФ Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры.

Patreon — краудфандинговая платформа, благодаря которой белорусы могут оказывать помощь НГО и независимым СМИ. При этом платеж идет напрямую платформе, и в платежных сервисах не отображается, какой именно проект получает поддержку.

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