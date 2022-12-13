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Гайдай: ВСУ в направлении Сватово-Кременная имеют успехи

  • 13.12.2022, 22:40
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Гайдай: ВСУ в направлении Сватово-Кременная имеют успехи

На оккупированных территориях некоторые населенные пункты закрыты на въезд и выезд.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что украинские военнослужащие имеют успехи в направлении Сватово-Кременная.

Как информирует Цензор.НЕТ, в эфире телемарафона он заявил, что ситуация на этом направлении все еще тяжелая, но контролируемая.

По словам Гайдая, на оккупированных территориях некоторые населенные пункты закрыты на въезд и выезд, также глушат связь и интернет.

Глава ОВА также добавил, что россияне напуганы «хлопками» и массово заселяются в селах у линии фронта в дома гражданских, местами мирных людей выгнали из населенных пунктов полностью.

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