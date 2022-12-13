В Украине наладили промышленное производство снарядов калибра 152 и 122 мм 13.12.2022, 23:05

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Об этом сообщил секретарь СНБО Украины.

В Украине уже наладили производство снарядов калибра 152 и 122 мм в промышленных масштабах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова в эфире телемарафона.

«То, что делают наши производители оружия, добавит хлопот этим фашистам, которые вторглись на нашу землю. Я могу из приятного сказать, что мы наладили производство (снарядов - ред.) и 152 мм, и 122 мм калибра на наших предприятиях. Сейчас пойдет выпуск мин и многих других вещей, которые производят уже наши предприятия оборонного комплекса. Речь идет уже о тысячах - это уже промышленные масштабы», - подчеркнул Данилов.

Также он отметил, что утвержденная в Украине ракетная программа финансируется в полной мере и находится под контролем президента Владимира Зеленского.

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