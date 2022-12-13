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Данилов: РФ особенно озвереет в ближайшее время

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  • 13.12.2022, 23:34
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Данилов: РФ особенно озвереет в ближайшее время

Россия будет пылать, пока не сгорит Москва.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Россия в ближайшее время особенно «озвереет», но будет «пылать, пока не сгорит Москва». Об этом он сказал в эфире национального телемарафона, передает liga.net.

По его словам, все больше стран становятся на сторону Украины, видя ход войны, – нейтральные государства начинают оказывать большую поддержку, что приближает победу.

«Легко не будет, они будут становиться бешеными, как крыса в углу. В ближайшие полтора-два месяца Россия озвереет и может быть особенно опасной», – сказал Данилов.

Комментируя взрывы и пожары на территории России, он подчеркнул, что подобные ситуации будут увеличиваться.

«Оно будет пылать до того времени, пока не сгорит вся Москва, это случится при нашей жизни», – резюмировал секретарь СНБО.

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