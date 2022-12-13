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Залужный, Резников и Ермак провели разговор с коллегами из США

  • 13.12.2022, 23:43
Залужный, Резников и Ермак провели разговор с коллегами из США

Они обсудили дальнейшую поддержку США Украины.

Глава Офиса президента Украины (ОПУ) Андрей Ермак 13 декабря «в рамках постоянного диалога» провел разговор с советником президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейком Салливаном.

Об этом сообщил пресс-центр ОПУ.

Указывается, что к разговору также присоединились министр обороны Украины Алексей Резников, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, министр обороны США Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли.

Как рассказали в ОПУ, представители Украины «проинформировали собеседников об актуальной ситуации на фронте и мерах, предпринимаемых для противодействия российскому агрессору».

«Стороны рассмотрели вопрос продления поддержки Украины в гуманитарной сфере, безопасности и экономики, отметили важность усиления защиты объектов критической инфраструктуры, – говорится в сообщении. – Отдельно собеседники уделили внимание путям достижения справедливого мира в Украине, который был бы основан на фундаментальных принципах, закрепленных в Уставе ООН и предусматривал привлечение государства-агрессора к ответственности».

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