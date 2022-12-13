ВСУ готовят масштабное наступление 13.12.2022, 23:54

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Эксперт раскрыл некоторые детали.

Украинские вооруженные силы готовятся к наступлению, о чем свидетельствуют косвенные военные признаки. Когда оно произойдет, где и какого будет размаха, зависит от многих факторов.

Об этом в эфире «Апостроф ТV» рассказал военный обозреватель Давид Шарп.

«Есть косвенные военные признаки, что ЗСУ готовят наступление. Возможно, масштабное. Но когда оно произойдет – это очень интересный вопрос. Это зависит от технической возможности войск, техники, боеприпасов, боеготовности личного состава», - подчеркнул он.

Эксперт отметил, что украинские силы обязаны нейтрализовать все случайные факторы. К примеру, фактор погоды.

«Если погода мешает потенциальному наступлению, или может помешать, то с этим лучше подождать. Никакие даты - к новому году или другой конкретной цифре — учитываться не должны», - убежден обозреватель.

Также нужно обращать внимание чисто военные причины готовности войск с учетом всех случаев.

«Будет ли это наступление на Запорожском направлении? Да, все об этом говорят. Это как бы напрашивается, но Залужный (ред. – главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный) знает лучше. В любом случае задача будет непростая, порядки российских военных после мобилизации вывода группировки Херсона с херсонского правобережья гораздо более насыщенные, местность открытая и все это непросто, подготовка должна быть максимально эффективной и только тогда что-то должно начинаться», – считает Давид Шарп.

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