США не видят активности Беларуси у украинских границ 14.12.2022, 0:41

13 декабря в Беларуси начали внезапную проверку боевой готовности армии.

Соединенные Штаты не наблюдают активности белорусских вооруженных сил у границ с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Пентагона Пэта Райдера.

«США не видят активности Беларуси на украино-белорусской границе», - подчеркнул пресс-секретарь Пентагона.

Ранее сообщалось, что в Беларуси в рамках «внезапной проверки армии» объявили об отработке одной из воинских частей по прикрытию объекта на южном рубеже. Что непосредственно граничит с Украиной.

Также напомним, сегодня, 13 декабря, в Беларуси начали внезапную проверку боевой готовности армии.

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