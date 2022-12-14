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Европарламент снял с поста вице-председателя Еву Кайли

  • 14.12.2022, 1:56
Европарламент снял с поста вице-председателя Еву Кайли
Еву Кайли

Ее подозревают в коррупции и других преступлениях.

На фоне коррупционного скандала Европейский парламент лишил должности вице-председателя Еву Кайли. Во вторник, 13 декабря, подавляющее большинство депутатов ЕП на пленарном заседании в Страсбурге проголосовали за данное решение. Из 628 отдавших голоса парламентариев 625 поддержали отставку 44-летней представительницы социал-демократического крыла из Греции, подозреваемую в коррупции и других преступлениях. Для принятия решения была необходима поддержка не менее двух третей парламентариев.

Кайли заявила о своей невиновности

Ранее в тот же день Кайли через одного из адвокатов опровергла обвинения в свой адрес. «Ее позиция состоит в том, что она невиновна. Она не имеет никакого отношения к денежным потокам из Катара, абсолютно никакого», - заявил адвокат Михалис Димитракопулос в эфире греческого телеканала Open. Он указал, что не может разглашать никаких деталей, а также не имеет информации о том, были ли у Кайли найдены деньги и в каком размере.

Накануне председатель Европарламента Роберта Метсола обратилась с речью к депутатам, в которой она заявила об атаке на европейскую демократию и свободное, открытое и демократическое общество. Она призвала к всеобъемлющему расследованию коррупционного скандала. Еще в минувшие выходные Метсола отстранила бывшую греческую телеведущую Калли от исполнения обязанностей на посту вице-президента ЕП, кроме того, ее исключили из греческой партии ПАСОК и социал-демократической фракции ЕП.

Коррупционный скандал в Европарламенте

Одна из 14 вице-председателей Европарламента Ева Кайли одновременно была одним из представителей по контролю за ситуацией на рынке труда Катара, на котором правозащитники отмечают многочисленные случаи нарушения прав трудовых мигрантов из Азии и Африки. Незадолго до начала ЧМ-2022 по футболу Кайли встретилась с министром труда Катара, а 22 ноября, выступая в ЕП, дала положительную оценку реформе рынка труда в Катаре, назвав ее «вдохновляющей арабский мир». В начале декабря Кайли стала одной из шести подозреваемых в рамках расследования возможной коррупции со стороны Катара, принимающего чемпионат мира.

Несколько дней назад они были задержаны, а в ходе обысков были изъяты компьютеры, мобильные телефоны и 600 тысяч евро. 11 декабря власти Бельгии предъявили обвинения четырем подозреваемым и выдали ордер на их арест. «Они обвиняются в участии в преступной организации, отмывании денег и коррупции», - заявила прокуратура. Помимо Кайли, по данным бельгийских СМИ, под стражу заключили ее парламентского советника Франческо Джорджи, итальянского экс-депутата Европарламента от фракции социалистов Пьера-Антонио Панцери и еще одного неназванного брюссельского лоббиста. Двое других задержанных — отец Кайли и генеральный секретарь Международной конфедерации профсоюзов Лука Висентини — были освобождены.

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