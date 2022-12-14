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Из Беларуси и РФ вернулись более пяти тысяч граждан Украины

  • 14.12.2022, 3:06
Из Беларуси и РФ вернулись более пяти тысяч граждан Украины
иллюстрационное фото

Из-за российской агрессии часть украинцев была вынуждена уехать или же людей вывезли насильно.

Несмотря на закрытие всех пунктов пропуска на границе с РФ и Беларусью, с начала апреля оттуда вернулись домой более 5,2 тысячи граждан Украины, в том числе в ноябре оформлено более тысячи человек. Об этом на брифинге в Медиацентре «Украина-Укринформ» сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

«Несмотря на закрытие всех пунктов пропуска на границе с РФ и РБ, украинские пограничники продолжают обеспечивать возвращение наших соотечественников через эти направления. В ноябре оформлено более 1000 человек, а всего с начала апреля из России и Беларуси домой вернулись более 5200 украинцев», - сказал Демченко.

По его словам, из-за российской агрессии определенная часть украинцев была вынуждена уехать в РФ или же людей вывезли насильно. Пограничники обеспечат возможность въезда в страну всем гражданам Украины, в том числе и тем, у которых потеряны или просрочены документы, заверил представитель ГПСУ.

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