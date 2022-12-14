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Месси установил уникальный рекорд на ЧМ-2022

  • 14.12.2022, 4:32
Месси установил уникальный рекорд на ЧМ-2022

Он стал первым игроком, оформившим гол+пас в трех матчах на одном чемпионате мира.

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси стал первым игроком, оформившим гол+пас в трех матчах на одном чемпионате мира.

13 декабря в матче 1/2 финала с Хорватией Месси открыл счет в первом тайме, а во втором отдал голевую передачу на Хулиана Альвареса.

На турнире в Катаре форвард также оформлял гол+пас в матчах с Мексикой (2:0) и Нидерландами (2:2, 4:3 по пенальти).

Также Месси догнал Мирослава Клозе, Роналдо и Герда Мюллера и теперь делит первое место по гол+пас на чемпионатах мира (по 19).

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