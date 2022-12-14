В Киеве рано утром прогремели взрывы, слышны звуки стрельбы 6 14.12.2022, 8:06

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фото : getty images

(обновлено) Россияне атаковали украинскую столицу беспилотниками «Шахед».

Около 6:20 среды, 14 декабря, жители Киева услышали сильные взрывы. По предварительным данным, Россия атакует столицу иранскими беспилотниками «Шахед», работает противовоздушная оборона.

На правом берегу было слышно также стрельбу, предварительно пытались сбить «Шахеда».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Киевской областной военной администрации Алексея Кулебы.

«Киевская область, утро. Работает ПВО», - говорится в публикации.

Чиновник призывает граждан находиться в укрытиях и помнить о правиле «двух стен».

«Важно сейчас находиться в укрытиях и безопасных местах», - пишет глава Киевской ОВА.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в Шевченковском районе столицы.

«Взрывы в Шевченковском районе столицы. Службы следуют на место. Детальнее - позже», - написал он в своем Telegram-канале.

По состоянию на 6:55 воздушная тревога в Киеве и области продолжается. Также она объявлена в соседних Житомирской и Винницкой областях.

В 07.25 появилась информация о том, что в Киевской области и столице Украины сбили уже 10 «Шахедов».

Обломками сбитого беспилотника в Шевченковском районе Киева повреждены два административных здания.

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