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Главарь «ДНР» Губарев взбунтовался против Кремля

  • 14.12.2022, 8:34
  • 3,140
Главарь «ДНР» Губарев взбунтовался против Кремля

Но передумал.

Бывший «народный губернатор ДНР» Павел Губарев на себе ощутил всю прелесть поддержанного им же «русского мира», в справедливости которого он, вероятнее всего, начал постепенно разочаровываться.

После инцидента с арестом его супруги, о котором ранее уже сообщало издание Диалог.UA, он решил поделиться накопившимся возмущением с общественностью, предварительно пообещав выпустить разоблачительный пост.

«Хотите узнать полную историю уголовного дела, открытого против моей жены? Ее можно считать прямо показательно, она отражает всю суть российской власти», - заинтриговал Губарев.

Однако заявленный инсайд не был реализован. По неясным причинам, бывший «адепт русского мира» сдал назад.

Вероятнее всего, начальство не одобрило столь рьяного порыва к откровениям с народом. Хватило одного одергивания, чтобы избавить Губарева, как и любого российского холопа, от желания бунтовать.

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