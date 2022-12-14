Бойцы батальона имени Дудаева показали кадры боя на передовой под Бахмутом 14.12.2022, 8:39

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Чеченские добровольцы нанесли удары по позициям россиян.

Чеченский добровольческий батальон им. Джохара Дудаева показал реальные боевые действия, которые происходят на окраине Бахмута на Донетчине.

Информация обнародована в Telegram-канале Игаля Левина, военного эксперта, и в официальном канале батальона.

Продолжительность видео – чуть больше минуты. Впрочем, этого времени хватает, чтобы понять, что именно происходит в зоне боевых действий, как воюют чеченские добровольцы и какова атмосфера реального боя.

Военный, снимающий видео, показывает бойца с гранатометом – он производит выстрел в сторону позиций противника.

Затем камера разворачивается и зрители видят реальные условия, в которых находятся военные. В частности, видны защитные сооружения: траншея и земляной вал - это фортификации.

По разговорам бойцов становится ясно, что, похоже, пытаются сбить дрон. Однако разговор недостаточно разборчив, поэтому цель действий бойцов не совсем ясна.

Тем временем боец выходит на позицию, чтобы ударить еще дважды. Голос за кадром называет его имя: Леша.

В течение всей записи слышно, как непрерывно гудит артиллерия – выстрел за выстрелом. Также слышны пулеметные очереди.

На видео также записалось несколько секунд разговора с другим бойцом - возможно, аэрозведчиком, следившим за позициями россиян. В какой-то момент он говорит, что они «притихли и не огрызаются».

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