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Оперативное окружение войск РФ в Крыму: полковник ВСУ раскрыл детали

  • 14.12.2022, 8:44
  • 1,784
Оперативное окружение войск РФ в Крыму: полковник ВСУ раскрыл детали

Корабли российского Черноморского флота будут ловить и топить прямо в бухтах.

Крым будет освобождаться от российской оккупации военным путем, заявил военный эксперт, полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан.

«Ему не повезло намного больше, чем правобережью Херсонщины. За Крым будут бои, так как российские войска будут выполнять задачу обороны», — сказал он в ходе чата в «Главреде».

Военный эксперт говорит, что Крым намного проще деоккупировать, чем ту же Херсонскую область: «Сам по себе Крым, особенно после разрушения Крымского моста, окажется в оперативном окружении. И дальше дело времени, пока россияне не используют все свои армейские запасы в Крыму».

Он уверен в том, что корабли ЧФ в бухтах Крыма могут «ловить и топить» ВСУ.

«Такого рода движение обязательно будет сопровождаться прохождением фронта по всему Крыму. Потому Крыму в этом смысле не повезло», — отметил полковник запаса.

«Из Крыма придется уходить всем россиянам и всем тем, кто получил российские паспорта. Им там будет очень опасно находиться, ведь весь Крым будет зоной военных действий. Должна быть эвакуация, и ею должны заниматься оккупационные войска. Скорее всего, россияне должны будут посадить людей на корабли и вывезти их с полуострова. При прохождении фронта мирному населению лучше не оставаться, тем более в Крыму, где довольно сложная специфика местности, а, соответственно, будет специфическим и движение фронта», — добавил Свитан.

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