Путина списали 1 14.12.2022, 9:08

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Казахстан и Узбекистан унизили Кремль, демонстративно отказавшись от газового союза.

Одним из ключевых событий минувшей недели стал крах идеи российского диктатора Владимира Путина о создании газового союза с Узбекистаном и Казахстаном. Это тяжелейшее дипломатическое поражение Москвы.

Об этом рассказал в своем блоге в YouTube российский историк Дмитрий Чернышевский.

«Путина послали… И Токаев, и Мирзиеев категорически против этого союза. Экономически он бессмыслен, потому что Узбекистан и Казахстан - прямые конкуренты России на сырьевом рынке. Зачем им договариваться с главным своим соперником? А политически тоже понятно, что тонущий корабль «Российская империя 2.0» нужно подтолкнуть, чтобы быстрее утонул. Зачем связываться с проигравшими?» - рассказал историк.

Он уточнил, что фиаско союза стало еще и унижением диктатора.

«Это еще один штрих, который показывает, что дела Путина идут все хуже и хуже. Он выходит с инициативой, которая широко рекламируется в российском СМИ, а ему… хладнокровно говорят: «Пошел вслед за русским кораблем». Это изощренное классическое восточное унижение проигравшему правителю. Путина списали», - подчеркнул Чернышевский.

На этом фоне показательным также стал отказ лидера Индии Моди от уже традиционной предновогодней встречи с Путиным.

«Крайне симптоматичный знак. Значение этого поступка Моди далеко выходит за рамки чисто дипломатической пощечины российскому диктатору, проигрывающему войну. Это разрыв на духовном уровне… Это крайне важное, знаковое событие. Все. Владимир Владимирович, подписан приговор. Не будет Вам никакой Гааги. Не доживете Вы до Гааги. Мировые силы поставили крест на Российской Федерации путинского образца», - констатировал историк.

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