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«Рассыпали сумки на перроне и стояли, светя растерянными мордасами»

  • 14.12.2022, 9:19
  • 5,058
«Рассыпали сумки на перроне и стояли, светя растерянными мордасами»
иллюстрационное фото

Белорусская писательница рассказала, как столкнулась с «русским миром».

Белорусская писательница Светлана Курс, возвращаясь с вильнюсской презентации своей книги в Варшаву, образно описала, как столкнулась во время поездки с «русским миром».

«Ехали здесь за мной три русскоязычных карася из Риги. Громко разговаривали матом, цыкали зубами, отрыгивали, благоухали, толкали ногами в спинку, лезли с разговорами, таскались по салону, толкая меня в бока. Пели беспорядочно в три рева: «Расскажи, Снегурочка, где была». Обсуждали страны Европы — где живет скот, а где белые люди. Попросила тише — окрестили злой тетей.

Я уже обдумывала, не поубивать ли их тяжелым пауэрбанком. Но небеса распорядились лучше. Оболтусы плохо заполнили документы, и на границе нас час держали, уточняя их разрешения на работу в Германии.

И вуаля — они опоздали на пересадку, рассыпали сумки на перроне и стояли, светя растерянными мордасами. Берегись, Белосток!», — описала дорожную ситуацию с присущими ей юмором и образностью лауреат премии Ежи Гедройца 2021 года.

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