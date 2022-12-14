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Обломок сбитого вражеского дрона повредил два здания в Киеве

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  • 14.12.2022, 9:24
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Обломок сбитого вражеского дрона повредил два здания в Киеве

Украинские ПВО сбили 10 «Шахедов» над столицей.

В Киеве обломок от сбитого украинской системой противовоздушной обороны рано утром 14 декабря вражеского дрона типа Shahed повредил два административных здания в Шевченковском районе столицы.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской военной администрации (КГВА).

«В районе столицы силами ПВО сбито 10 «Шахедов». По предварительной информации, обломок от дрона повредил два админздания в Шевченковском районе», - говорится в сообщении.

Информация о возможных жертвах уточняется, добавили в КГВА.

Также киевлян и гостей столицы призывают оставаться в укрытиях, так как воздушная тревога продолжается.

Ранее глава Киевской ОВА Алексей Кулеба заявил, что большинство иранских дронов были сбиты ПВО в области. Мэр столицы Виталий Кличко отметил, что над Киевом и областью в общей сложности сбили 10 «шахедов» противника.

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