Телеграм-каналы: Лукашенко принял важное решение по агрессии против Украины 5 14.12.2022, 9:32

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фото: anadolu agency

Диктатор распорядился «открыть дорогу» для наступающей группировки.

Лукашенко отверг план минирования Украинской границы, представленный в ноябре Генштабом Беларуси. Об этом сообщает телеграм-канал «Белорусская разведка».

Источники канала сообщают, что соответствующий план мероприятий по постановке минных заграждений на наиболее уязвимых участках границы был без объяснения причин отвергнут лично Лукашенко, хотя план был представлен заранее и согласован с Совбезом.

Лукашенко без каких-либо комментариев в грубой форме приказал «закрыть тему». Источники сообщают, что из Совбеза в Генштаб позднее пришли тезисы, мол «не злим русских».

«Данный разведпризнак дает нам возможность предположить, что Минск по-прежнему заигрывает с Путиным и не отказывается от планов соучастия в дальнейшей агрессии», — резюмируют авторы канала.

Вчера сайт Charter97.org сообщил, что в Беларуси по приказу Лукашенко началась внезапная «проверка боевой готовности», которая на самом деле превратилась в массовую переброску войск. К украинской границе направили 103-ю Витебскую отдельную гвардейскую воздушно-десантную бригаду и эшелон военной техники из Витебска.

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