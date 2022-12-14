Президентская бригада ВСУ из мощного оружия уничтожает бронемашины армии РФ 14.12.2022, 9:41

Уникальные кадры с линии боевых действий в Донецкой области.

Бойцы Президентской бригады ВСУ показали несколько успешных ударов по военной технике армии РФ.

Информация обнародована на официальной странице Facebook 3-го механизированного батальона Отдельной президентской бригады ВСУ.

В комментарии отмечается, что успешные отработки по позициям врага – результат слаженной работы.

аэроразведчиков,

операторов ПТРК (противотанковых ракетных комплексов), СПГ (станковых противотанковых гранатометов),

минометчиков.

В начале видео – украинский военный с мощным оружием на плечи.

Боец усердно прицеливается. После этого звучит команда, что цель зафиксирована и производится выстрел.

Далеко впереди – цель: на дороге стоит военная техника армии РФ. Информация наблюдательного поста перед выстрелом оперативно передавалась бойцам-артиллеристам.

Происходит взрыв. Во все стороны разлетаются обломки – это свидетельствует о том, что снаряд попал именно туда, куда требовалось.

Затем показаны еще несколько ударов по единице военной техники, которая затаилась где-то в поле.

При этом после одного из ударов видно, как пламя, сначала слабое, постепенно разгорается в большой пожар.

Еще несколько кадров посвящено уничтожению техники, которая двигалась с достаточно приличной скоростью.

Игаль Левин, военный эксперт, уточнил, где происходят события, зафиксированные на видео. Военную технику РФ 3-й механизированный батальон крушил на линии боевых действий в Донецкой области.

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