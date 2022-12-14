В израильской пещере обнаружили уникальный клад древних монет 14.12.2022, 9:54

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Его хозяин мог быть очень обеспеченным по тем временам человеком.

Археологи нашли древний израильский клад возрастом 2,2 тыс. лет. В пересчете на современные деньги найденные монеты примерно равны двухмесячному доходу среднестатистического жителя западной страны. Об этом сообщает Управление древностей Израиля.

В пещере природного заповедника «Ручей Дараге» была обнаружена небольшая хорошо сохранившаяся деревянная шкатулка с 15 серебряными монетами-тетрадрахами. Монеты были отчеканены Птолемеем VI, царем эллинистического Египта, в 170 г. до н.э, то есть незадолго до того, как царь Антиох IV начал масштабные гонения на иудеев. По мнению Эйтана Кляйна из Управления древностей Израиля, клад был создан бегущим от преследований евреем, которого впоследствии убили.

«В целом тайники с монетами свидетельствуют об идущей войне, в иных ситуациях у людей нет причин разбегаться и бросать сбережения», – объяснил он.

Монеты лежали в хорошо вырезанной круглой деревянной шкатулке вместе с куском фиолетовой ткани и шерстью. Все это хорошо сохранилось благодаря сухому пустынному климату.

В ходе дальнейших исследований ученые надеются выяснить, из чего сделали шкатулку и каково происхождение пурпурного красителя. Если он является финикийским пурпуром, получаемым из улиток, то хозяин клада должен был быть действительно обеспеченным человеком.

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