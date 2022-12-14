закрыть
14 декабря 2022, среда, 11:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Видеофакт: Азербайджанец так потроллил русского «миротворца», что у того глаза полезли на лоб

3
  • 14.12.2022, 10:00
  • 10,802
Видеофакт: Азербайджанец так потроллил русского «миротворца», что у того глаза полезли на лоб

На фоне роста напряжения в Лачинском коридоре произошел комичный случай.

Азербайджанцы, перекрывшие Лачинский коридор, откровенно насмехаются над российскими оккупантами, которые называют себя «миротворцами», информирует ТГ-канал «Украина 365».

В Азербайджане проходит акция протеста, при этом события накаляются: российские вояки устанавливают палатки неподалеку от места, где расположились митингующие.

В свою очередь, Баку отправляет в зону противостояния свой спецназ.

При этом достаточно комичный случай произошел во вторник: азербайджанцы включили свою музыку и принялись «рекламировать» ее перед российскими «миротворцами».

Однако, увидев символ войны в Украине на рукаве у путинского солдата, гражданин Азербайджана задал ему строгий вопрос: «А это что еще такое?»

Не получив ответа, остроумный кавказский мужчина произнес свою версию: «Z - заблудился».

В Сети появился небольшой видеофрагмент, который сразу «завирусился».

Интересно, что у российского военного после азербайджанской шутки буквально глаза полезли на лоб.

«Азербайджанец потроллил российского «миротворца» в Карабахе, который напялил свастику русского рейха», - так прокомментировали кадры интернет-пользователи.

Напомним, 12 декабря азербайджанские активисты перекрыли движение по Лачинскому коридору, требуя разговора с командующим российскими «миротворцами» Андреем Волковым.

Как ранее сообщалось, протестующие совершенно открыто заявили российским «миротворцам», что их земля не будет предметом торгов в угоду Кремлю.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Ключевой момент
Ключевой момент Леонид Невзлин
Путин пригорюнился
Путин пригорюнился Альфред Кох
Хозяин больше не барин
Хозяин больше не барин Артем Черников
Нобелевская коробочка
Нобелевская коробочка Ирина Халип