Видеофакт: Азербайджанец так потроллил русского «миротворца», что у того глаза полезли на лоб 3 14.12.2022, 10:00

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На фоне роста напряжения в Лачинском коридоре произошел комичный случай.

Азербайджанцы, перекрывшие Лачинский коридор, откровенно насмехаются над российскими оккупантами, которые называют себя «миротворцами», информирует ТГ-канал «Украина 365».

В Азербайджане проходит акция протеста, при этом события накаляются: российские вояки устанавливают палатки неподалеку от места, где расположились митингующие.

В свою очередь, Баку отправляет в зону противостояния свой спецназ.

При этом достаточно комичный случай произошел во вторник: азербайджанцы включили свою музыку и принялись «рекламировать» ее перед российскими «миротворцами».

Однако, увидев символ войны в Украине на рукаве у путинского солдата, гражданин Азербайджана задал ему строгий вопрос: «А это что еще такое?»

Не получив ответа, остроумный кавказский мужчина произнес свою версию: «Z - заблудился».

В Сети появился небольшой видеофрагмент, который сразу «завирусился».

Интересно, что у российского военного после азербайджанской шутки буквально глаза полезли на лоб.

«Азербайджанец потроллил российского «миротворца» в Карабахе, который напялил свастику русского рейха», - так прокомментировали кадры интернет-пользователи.

Напомним, 12 декабря азербайджанские активисты перекрыли движение по Лачинскому коридору, требуя разговора с командующим российскими «миротворцами» Андреем Волковым.

Как ранее сообщалось, протестующие совершенно открыто заявили российским «миротворцам», что их земля не будет предметом торгов в угоду Кремлю.

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