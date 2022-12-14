Российских солдат вместо бронежилетов начали одевать в кольчуги 2 14.12.2022, 10:19

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Украинские военные обнаружили интересный «артефакт» времен Брежнева.

Российские оккупанты настолько испугались бойцов Вооруженных сил Украины, что когда украинские воины освобождали села в Николаевской области, бежали не забрая свои вещи. В том числе и «средства защиты».

Один из таких – бронежилет времен советского руководителя Леонида Брежнева – ВСУ обнаружили в селе на Николаевщине. Как сообщили в ОК «Юг», это настоящий «артефакт», который вряд ли мог спасти жизнь оккупантам.

Интересную находку обнаружили воины 59 отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка. Ее нашли в одном из частных домов, который был захвачен российскими оккупантами.

«Среди других оставленных врагами вещей, были несколько советских бронежилетов ЖЗЛ-74. Этот бронежилет был разработан в 1974 году на смену более устаревшему в то время ЖЗТ-71 М. В его основе использована так называемая чешуйчатая схема размещения элементов диаметром 50 мм, толщиной в 2 мм, расположенных в два ряда», – рассказали в ОК "Юг".

Отмечается, что в характеристиках «современного» российского бронежилета говорится о надежной защите его владельца от удара ножом, заточкой, шилом или спицей. А также внимание акцентируется на значительном ослаблении от ударов камней, топора, лома, другого оружия ударно-мелкого действия за счет жесткости всей конструкции и ее частей.

Но судя по технике сборки и материалу, все с точностью до наоборот.

Данный образец военные бригады уже передали в коллекцию Национальный музей истории Украины.

«Морально устаревшее оружие и плохое обеспечение врага помогают нашим защитникам уничтожить как можно больше оккупантов, приближая долгожданную Победу!» – подытожили в ОК «Юг».

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