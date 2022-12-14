Андрей Зубов: Путин оказался на грани свержения 14.12.2022, 10:41

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АНДРЕЙ ЗУБОВ

ФОТО: RFE/RL

Переговоры о капитуляции с Украиной могут вести уже совсем другие люди в Кремле.

Из-за войны в Украине Путин оказался на грани свержения, – Зубов

Тяжелые последствия войны против Украины для рядовых россиян привели к тому, что глава Кремля Владимир Путин, инициировавший агрессию против нашего государства, существенно потерял поддержку в российском обществе. Риск его свержения существенно возрос.

Вместе с тем у Путина все еще остается шанс исправить ситуацию, если он инициирует реальные, а не ультимативные, мирные переговоры с Украиной. Такое мнение в интервью obozrevatel.com высказал российский историк и оппозиционер Андрей Зубов.

Он пришел к такому выводу, проанализировав два последних соцопроса – российского «Левада-центра» и закрытого опроса ФСО, обнародованного телеканалом «Дождь». Несмотря на то, что доверие к соцопросам в авторитарном государстве невелико, оппозиционер обратил внимание на важный показатель, который вряд ли можно сфальсифицировать: рост количества россиян, не поддерживающих действия властей в отношении Украины.

«Процент людей, который выступают против политики власти – это тот минимум, который всегда надо учитывать. Это настоящие противники режима. На самом деле их, конечно, намного больше, но этот минимум, безусловно, для нас значим», – подчеркнул он.

Так, по данным обоих соцопросов, большая половина россиян выступает за мирные переговоры с Киевом. При этом продолжение войны против нашей страны поддерживает только четверть населения РФ.

Таким образом, «агрессивная политика Путина быстро теряет популярность в российском обществе». И эти выводы неизбежно будут подталкивать власти в Кремле к действиям, к мирным переговорам, убежден Зубов.

«Или сам Путин их опередит и сам начнет заниматься переговорами, чтобы сохранить популярность, или его отстранят и другие начнут. Но в любом случае к этому все движется», – подытожил оппозиционер.

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